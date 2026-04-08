JRAは8日、石神深一（43＝美浦・フリー）から騎手免許の取り消し申請があり、30日付で騎手免許を取り消すと発表した。引退後は柄崎将寿厩舎で調教助手になる予定。石神深は01年3月に美浦・成宮明光厩舎所属でデビューし、JRA通算4096戦218勝（うち障害1390戦148勝、8日現在）、障害で活躍したオジュウチョウサンの主戦を務めるなど障害G1・11勝を含む障害重賞26勝をマークしている。4日に中山の障害未勝利で4番人気ミレニア