9人組ガールズグループ・NiziUのMAYAが8日、自身初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』の収益の一部を、地元・石川県で発生した能登半島地震・能登豪雨の義援金として寄付すると発表した。【写真】絵うまっ！NiziU・MAYAによる初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』自身の誕生日である4月8日に、MAYA個人として絵本の収益の一部を、能登半島地震、能登豪雨に関する義援金として寄付した。大切な一冊を通して生まれ