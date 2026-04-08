TBS系新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0時56分）が7日深夜に初回が放送された。同番組は、和田アキ子（75）とお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）が初タッグを結成。番組冒頭、ジャンボは芸歴58年の和田との共演を聞かされ「マジでドッキリだと思いました。あぁ『水曜日のダウンタウン』だなと。マネジャーとも『ドッキリすぎん？』『多分ドッキリじゃないと思うんですけどね』」と本音を吐露した。芸歴14年目の