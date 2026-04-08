【「ニセ教養お姉さん」「グレーゾーンの魔法少女」】 4月8日発売 価格：各935円 ニセ教養お姉さん 【拡大画像へ】 星海社は、星海社COMICSより、銀河セレモニー☆☆☆氏の作品「ニセ教養お姉さん」と「グレーゾーンの魔法少女」それぞれの1巻を4月8日に発売した。価格は各935円。 「ニセ教養お姉さん」1巻 【内容紹介】 「教養の時代？ い