フェリシモが４日ぶりに反落している。同社は７日の取引終了後、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比３．７％増の３０２億６５００万円、経常利益は同３０．２％減の３億２７００万円を見込む。同社は３月末に２６年２月期の利益予想の上方修正を公表していた。今期の年間配当予想は前期比５円増配の２５円としたものの、減益見通しを示したことが株価の重荷となったよ