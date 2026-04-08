ｙｕｔｏｒｉは高い。７日取引終了後、３月の月次ＫＰＩを発表。全社売上高は前年同月比２３．４％増とプラス基調を継続した。春物の販売が好調に推移。ブランド別では「９０９０」「Ｈｅｒｌｉｐｔｏ」「ｍｉｎｕｍ」が引き続き牽引した。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS