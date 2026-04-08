岡本硝子は続急騰している。きょう午前１０時ごろ、ＬＥＤからの出射光を高効率で集光できる新技術を開発したと発表しており、好感した買いが集まっている。同技術を活用したガラスデバイスを使用することで、ＬＥＤ光源をベースとした照明系を用いる全ての機器で光利用効率を向上させることが可能。将来的には疑似マイクロＬＥＤのような新たな光学系への応用も期待されるという。 出所：MINKABU PRESS