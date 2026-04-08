5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の撮影の裏側に迫る特別映像が公開された。 参考：「スター・ウォーズのテーマ」が鳴り響く『マンダロリアン・アンド・グローグー』新予告 本作は、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、強力なフォースを秘めた幼い孤児グローグーの物語。2019年の『スタ&