ラクスが４日続伸している。この日、メールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」が日本航空のソリューション営業推進部教育事業室に採用されたと発表しており、好材料視されている。同事業室は、航空事業で培った「安全」や「おもてなし」の知見を生かした研修プログラムを一般企業や医療機関向けに展開しており、「楽楽メールマーケティング」導入により、顧客