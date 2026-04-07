ホームで連敗脱出を目指す島根【© B.LEAGUE】 4月8日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第30節が開催される。23勝26敗で西地区8位の島根スサノオマジックは現在4連敗中。ジェームズ・マイケル・マカドゥが負傷離脱するアクシデントもあり、 カミアリーナで白星をつかめずにいる。今節は第28節から続くホーム4連戦の最後となるため、一戦必勝で