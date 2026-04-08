瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も日差しがよく届き、雨の心配はないでしょう。空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で18度、津山で19度の予想です。7日よりも気温がやや高くなります。 9日も昼前にかけては晴れますが、昼過ぎからは前線や湿った空気の影響で曇りになるでしょう。夜は雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で6度、津山で4度、高