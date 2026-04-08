【アラムコ選手権】 大会期間：2026年4月2日～5日 コース：シャドークリークGC（6765ヤード・パー72） 精緻なマネジメントと総合力が問われるシャドークリークGC。6765ヤード、パー72のセッティングを舞台に4日間にわたって繰り広げられたアラムコ選手権において、山下美夢有（24）が刻んだスコアカードには、頂点を目指すための生々しい軌跡が残されてい