開催：2026.4.8会場：ローンデポ・パーク結果：[マーリンズ] 3 - 6 [レッズ]MLBの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレッズが対戦した。マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。4回裏、4番 オット・ロペス 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリン