ワシントン・ウィザーズ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年4月8日（水）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 98 - 129 シカゴ・ブルズ NBAのワシントン・ウィザーズ対シカゴ・ブルズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし18-38で終了する。第2クォータ&#