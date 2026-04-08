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インディアナ・ペイサーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年4月8日（水）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 104 - 124 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォ}