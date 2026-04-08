開催：2026.4.8会場：ロジャーズ・センター結果：[ブルージェイズ] 1 - 4 [ドジャース]MLBの試合が8日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとドジャースが対戦した。ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。3回表、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでド