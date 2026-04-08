韓国を「ゴミの国」と表現して韓国プロ野球ファンの怒りを買ったアメリカ人投手が、米マイナーリーグで無失点投球を続けている。【写真】「バイバイ！ゴミの国」アメリカ人投手の韓国侮辱発言デトロイト・タイガース傘下AAAのトレド・マッドヘンズに所属するバーチ・スミスは、4月8日（日本時間）に行われたセントポール・セインツ（ミネソタ・ツインズ傘下）戦に登板し、今季初ホールドを記録した。スミスは1点リードの6回に2番手