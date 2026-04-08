降格圏までわずか１ポイントの17位に沈むトッテナムは、チャンピオンシップ（イングランド２部）に落っこちてしまうのか。それともロベルト・デ・ゼルビ新監督のもと立て直し、プレミアリーグ残留を果たすのか。窮地の名門に注目が集まるなか、元イングランド代表のギャレス・バリー氏は「チャンピオンシップにとっては有益」という見方をしている。英メディア『Tribal Football』によれば、プレミアリーグで653試合に出場し