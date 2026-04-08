卓球の「WTTコンテンダー太原」は9日から本戦が開幕する。日本からは男女の有力選手がエントリーしており、上位進出への期待が高まっている。中でも注目が集まるのは、日本選手が上位シードを占めた女子シングルスで、日本勢による優勝争いの可能性も高まっている。 ■女子はトップ10選手が不在 今大会の女子シングルスはトップ10選手がエントリーしておらず、第2勢力となる日本勢が上位に名を連ねる可