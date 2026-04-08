8日11時現在の日経平均株価は前日比2792.20円（5.23％）高の5万6221.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1446、値下がりは106、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を594.95円押し上げている。次いで東エレク が360.03円、ファストリ が299.28円、ＳＢＧ が172.97円、フジクラ が95.14円と続く。 マイナス寄与