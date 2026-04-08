ブルージェイズの岡本和真内野手は7日（日本時間8日）、本拠地ロジャースセンターでのドジャース戦に「5番三塁」で先発出場。2点ビハインドの7回裏に、山本由伸投手から右中間を破る二塁打を放った。 ■粘って掴んだ初の二塁打 今季から4年総額6000万ドル（約95億1400万円）でブルージェイズに入団。開幕から攻守で存在感を見せていた岡本が、昨季の王者ドジャース戦でエース山本と対