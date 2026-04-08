2026年4月7日、シンガポール華字紙・聯合早報は、米国の人工知能（AI）大手のOpen AI、Anthropic、Googleが、中国企業による最先端AIモデルからの「蒸留」行為の阻止に向けて連携を始めたと報じた。記事はまず、米ブルームバーグの報道を引用し、3社が23年にマイクロソフトと共同設立した非営利の業界団体「フロンティア・モデル・フォーラム（FMF）」を通じ、利用規約に違反する「敵対的蒸留」の検知に関する情報を共有していると