ロックバンド・ASIAN KUNG-FU GENERATIONがワンマンライブ『ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"』を、4日、5日の2日間にわたって東京・有明アリーナにて開催。5日のオフィシャルレポートが到着した。【ライブ写真】ASIAN KUNG-FU GENERATION 30周年ライブの熱いステージショット1996年の結成から今年で30周年を迎えるASIAN KUNG-FU GENERATIONの、30周年イヤーの開幕を告げるア