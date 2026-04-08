米男子ゴルフの今季メジャー初戦マスターズは9日から4日間、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開催される。前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）は7日、練習ラウンド後、公式会見に臨んだ。王者としてオーガスタに戻ってきたマキロイは「グリーンジャケットを着て記者会見に臨めるなんて本当に素晴らしい気分だ」と興奮を隠せなかった。会見後には自らホストを務めるチャンピオンズディナーが開催されるが、