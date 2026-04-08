クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、イルミネーションと任天堂とユニバーサル・ピクチャーズによる新作アクションアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）とコラボレーションし、映画の世界をコンセプトとしたドーナツ4種をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で、きょう8日から期間限定で販売する。さらに同期間限定で「渋谷シネタワー店」が映画の世界を体験できる