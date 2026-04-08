◇インターリーグドジャース4―1ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャース・山本由伸投手（27）は、敵地トロントで行われたブルージェイズ戦に先発した。同地では、MVPに輝いた昨年ワールドシリーズの第7戦以来の登板で、7回途中で降板し、6回0/3を5安打1失点。試合後は「前の2試合に比べて感覚が良く、コントロールして投げられた」と振り返った。初回はスプリンガー、バーショ、ゲレロを3者三振と完璧な立ち