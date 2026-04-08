暖かくなってくるとアクティブに動き回りたくなりますが、残念ながらそれはゴキブリも同じ…。何が何でも家に侵入させたくありませんが、どうすれば防げるのでしょうか。害虫駆除業者シー・アイ・シーの研究員として25年以上ゴキブリを飼育し続ける小松謙之さんに、“G”が入りづらく、すみつきづらい環境の作り方を教えてもらいます。住居侵入の常習犯は「クロゴキブリ」私が生態研究のためにゴキブリを飼い始めたのは2000年頃か