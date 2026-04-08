8日朝早く、埼玉県新座市で住宅の火事があり、住人3人が軽いケガをしました。警察と消防によりますと、8日午前5時ごろ、埼玉県新座市にある木造住宅の住人から火事との119番通報がありました。消防車など14台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、火元の住宅のべ350平方メートルが全焼したほか、乗用車が1台燃え、隣の店舗のフェンスも焦げたということです。この火事で、火元の住宅に住む3