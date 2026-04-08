イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）は８日、米国とイランの協議が１０日、仲介国パキスタンのイスラマバードで始まるとする声明を発表した。協議は２週間で、双方が合意すれば期間の延長が可能としている。協議期間については「最大１５日間」としている。パキスタンのシャバズ・シャリフ首相も８日、米イランの協議が始まることをＳＮＳで認め、「両国の指導力を歓迎し、代表団を受け入れる。『イスラマバード対話』が、持