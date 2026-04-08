◇インターリーグドジャース4─1ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打1打点2四球で42試合連続出塁を記録。先発した山本由伸投手（27）は6回0/3を5安打1失点で今季2勝目を挙げ、チームは今季最長5連勝を飾った。大谷は初回の第1打席で相手先発・ガウスマンからストレートの四球を選び、昨年8月24