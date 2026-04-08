タワーマンション開発が進む千葉県幕張新都心で、20年ぶりに市立小学校新設です。新たに開校されたのは、千葉市美浜区の「市立幕張若葉小学校」です。小学校の近くには、居住者がおよそ1万人規模のタワーマンション街「幕張ベイパーク」を中心に街作りが進められています。児童数の増加に対応するために開校され、市立小学校の新設は20年ぶりとなります。2026年度は6学年合わせておよそ300人の児童が通学する見込みで、今後最大110