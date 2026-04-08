日本テレビは、生成AIを活用した新たな映像表現に挑戦するプロジェクト『The Unseen Beauty』を始動。視覚障害者4人が映像監督を務めたミュージックビデオを8日に公開した。ヒューマンビートボックスクルー・SARUKANIの楽曲「CROWN」を題材に、“視覚に頼らない感性”から立ち上げた映像表現が、新たなクリエイティブの可能性を映し出している。「CROWN(Water Remix)」同プロジェクトは日本テレビのスマホコンテンツブティック「VI