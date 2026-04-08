雨音を切り裂く爆音が、東京ヘリポートに響き渡った。セコムは3月26日、「マイナビキャリア甲子園」の出場チームを東京ヘリポートに招待し、慰労会を開催。セコムが所有する高性能ヘリコプター「シコルスキー S76型」による周遊ツアーを実施した。○セコムが「マイナビキャリア甲子園」出場チームをヘリ周遊ツアーに招待「マイナビキャリア甲子園」は複数の協賛企業が提示するテーマに対し、高校生がチームごとにビジネスアイデア