お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が２４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。プラスチック資源のゴミの出し方について意外なポイントを解説した。ごみ清掃員としても活動している滝沢は、プラスチック資源についてプラスチックごみをギューギューに詰め込んだ袋の画像と、ふんわりと余裕をもってごみを入れている袋の画像を添付し「プラスチック資源の出し方はギューギューに詰め込まないで、ふわっとして出していただ