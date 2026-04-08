Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。iPadの側面にApple Pencilをピタッとくっつけて充電する。一見スマートなこの動作ですが、どこか「不自由さ」を感じていませんか？お気に入りのケースが干渉してうまく充電できなかったり、Apple PencilのためにiPadのバッテリーを消費したり……。そんな小さなモヤモヤを抱えていた私にとって