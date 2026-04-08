Photo: miss.cabul/ Shutterstock.com 現代の打ち出の小槌、的な。ここ数年、緩やかな減少傾向にあったApp Storeにおける新規アプリ数が、昨年ついに大幅な増加に転じました。米テクノロジー系メディアのThe Informationが発表した最新のデータによると、AppleのApp Storeでは2026年の第1四半期、23万5800件の新規アプリが登録され、前年同期比で84%も増加しました。デジタルインテリジェン