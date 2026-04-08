PCで作業しながらスマホを触る。そんな「当たり前」の習慣が、脳をじわじわと壊しているかもしれない。「スマホの見すぎはよくない」。そう言われ続けてきたし、自分でもわかっている。デジタルデトックスという言葉も広まり、意識的に距離を取ろうとする人も増えてきた。それでも、気づけばスマホに手が伸びている。仕事中になんとなくSNSを開いて、PCに戻って、通知が来ればまたスマホを見るの繰り返し。こうした「ダブルスクリ