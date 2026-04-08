高市首相がメディアに「誤報だ！」を連発させている。【もっと読む】高市首相が自衛隊派遣めぐり安倍側近と壮絶バトル→「クビ切り宣言」の恐るべき暴走ぶり “粛清連発”も画策か7日の参院予算委員会で、高市首相は月刊誌「選択」の報道について「完全な誤報」と否定。選択は、ホルムズ海峡への自衛隊派遣に前のめりだった高市首相に対し、安倍元首相の側近だった今井内閣官房参与が猛反対したと報じていた。恫喝に近いけんま