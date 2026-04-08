大阪府の吉村洋文知事が3回目の住民投票を画策する「大阪都構想」は、もはやオワコンだ。【もっと読む】スベり倒した維新コンビのW出直し選で血税28億円がパー！ 府知事選の“無効票”は前回から6.2倍増地域政党「大阪維新の会」の大阪市議団は5日、都構想などについて意見を聞く市民との対話集会を開いた。非公開で行われた質疑応答では、市民から「すでに2回否決されたのに、なぜまたやるのか」「吉村氏はもう挑戦しないと言