田中碧はFA杯準々決勝でゴールを決め勝利に貢献イングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧が現地時間4月5日のFAカップ準々決勝ウェストハム戦で鮮やかな先制ゴールを記録し、ベスト4進出に貢献した。英紙「ガーディアン」は「ファンが彼を求める理由を証明した」とその活躍を絶賛した。田中はプレミアリーグで前節のブレントフォード戦（3月21日）こそ後半途中から出場したものの、その前は7試合連続で出番なしと