◆米大リーグブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャース戦に「５番・三塁」で先発出場。９回先頭の第４打席はこの日今季４セーブ目、通算２５７セーブ目を挙げたメジャー屈指の守護神、Ｅ・ディアス投手（３２）を相手に空振り三振に倒れた。１ボールから３球連続でスライダーにバットが空を切った。