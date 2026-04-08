◆米大リーグブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースが７日（日本時間８日）、昨季ワールドシリーズで戦ったブルージェイズと敵地で対戦し、接戦を制して５連勝。今季９勝２敗で貯金を早くも「７」とした。先発した山本由伸投手（２７）は、２回途中から６回先頭まで１２者連続アウトを奪うなど、７回途中５安打１失点、６奪三振の好投で２勝目（１敗）。「１番・指名打者