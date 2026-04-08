◆米大リーグブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、４打数１安打だった。ドジャースの山本から二塁打を放つなど奮闘したが、チームは競り負けて６連敗になった。ドジャースの先発は山本。侍ジャパンで共闘した右腕とのマッチアップが実現した。まずは両チーム無得点