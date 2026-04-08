２０２４年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、フリーのお笑い芸人に転身した誠子が８日、水曜パートナーを務めるＫＢＳ京都「となりの森谷さん」（月〜木曜・前１０時）に生出演し、６日から京都に移住したことを報告した。誠子は昨年１１月に自身のインスタグラムで「来年の春に東京を離れます。そして京都に移住します」と発表。具体的な時期は明かしていなかったが、この日のラジオで、今月６日に移住したと明