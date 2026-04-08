DHCが展開するベースメークシリーズの専用コンパクトとして、ディズニープリンセス「シンデレラ」デザインが数量限定で登場！魔法をかけられた瞬間の「シンデレラ」がデザインされた、心ときめく限定コンパクトです☆ DHCディズニー「シンデレラ」 ベースメークシリーズ 専用コンパクト ©DISNEY ENTERPRISES, INC コンパクト価格：990円(税込)※コンパクトのみ。ファンデーションは別売りです発売日：2026年