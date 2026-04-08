暴力団員であることを隠し購入した車を受け取ったとして、指定暴力団住吉会の「次期会長」有力候補とされる男が逮捕されました。警視庁によりますと、指定暴力団住吉会幹部の児島秀樹容疑者は2024年、暴力団員であることを隠して傘下組織幹部の男が購入した高級車アルファードを、不正に購入したものと知りながら受け取った疑いが持たれています。児島容疑者は住吉会の“次期会長”の有力候補とされていて、アルファードは「会長専