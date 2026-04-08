アメリカの調査機関が行った世論調査で「トランプ大統領がイラン問題で適切な政策判断ができる」と考えているアメリカ人は35％にとどまることが分かりました。世論調査は、アメリカの「ピュー・リサーチセンター」が先月23日から29日にかけて18歳以上のアメリカ人およそ3500人を対象に行いました。それによると、「トランプ大統領がイラン問題で適切な政策判断ができる」と考えているアメリカ人は35％で、与党・共和党の支持層でも