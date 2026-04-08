BTS・JUNG KOOK（ジョングク＝28）の料理の腕前にまつわるエピソードが公開された。6日に公開された韓国のYouTubeトーク番組で明かされた。「BTSが、インターネットで最も検索された質問に答えます」のタイトル動画で、料理上手なジョングクが話題の中心となった。まずは「料理はどこで習ったのか？」の問いに、「軍隊で包丁さばきをたくさん学んだ」と答えた。J−HOPEは「包丁さばきが本当にうまい」と認めた。ジョングクと23年12