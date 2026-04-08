2月の経常収支は、3兆9327億円の黒字となりました。海外への投資で受け取れる配当金などが増え、黒字は13か月連続です。財務省が発表した2月の国際収支によりますと、海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す「経常収支」は、3兆9327億円の黒字となりました。黒字幅は去年の2月より57億円とわずかに縮小したものの、黒字は13か月連続です。具体的には、海外への投資で受け取れる利子や配当金にあたる「第一次所得収支」