甲子園出場経験のあるお笑いコンビTIMのレッド吉田（60）が8日までにインスタグラムを更新。甲子園でも顔を合わせたという元プロ野球選手清原和博氏（58）と再会したツーショットを公開した。吉田は、自身が不定期でMCを務めるBS10のスポーツ・トークバラエティ「ダグアウト！！！」の6日放送でゲスト出演した清原氏と共演。スタジオで撮した写真をアップし、「怪物清原和博どんなトークが飛び出すのか野村弘樹さんとの一年生